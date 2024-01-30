Прасковья Яковлева
Место рождения
Дата рождения22.10.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1820 ст.
Отец: Яков Степанов
Мать: Василиса Евдокимова
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Яков Степанов
Отец ребёнка: Степан Филиппов
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Муж: Степан Филиппов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1839 ст.
Сын: Терентий Степанов
Отец ребёнка: Степан Филиппов
Рождение ребёнка
07.11.1842 ст.
Сын: Роман Степанов
Отец ребёнка: Степан Филиппов
Смерть
Неизвестно