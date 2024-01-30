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Прасковья Яковлева

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.10.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1820 ст.

Отец: Яков Степанов

Мать: Василиса Евдокимова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Филиппов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Муж: Степан Филиппов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1839 ст.

Сын: Терентий Степанов

Отец ребёнка: Степан Филиппов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1842 ст.

Сын: Роман Степанов

Отец ребёнка: Степан Филиппов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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