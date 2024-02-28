Степан Филиппов
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Филипп Осипов
Мать: Агриппина Никитина
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Яков Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Жена: Прасковья Яковлева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1839 ст.
Сын: Терентий Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
07.11.1842 ст.
Сын: Роман Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Смерть
Неизвестно