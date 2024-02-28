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Степан Филиппов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Филипп Осипов

Мать: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Яков Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Жена: Прасковья Яковлева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1839 ст.

Сын: Терентий Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1842 ст.

Сын: Роман Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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