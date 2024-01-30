Степанида Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смерти23.12.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Михайлов
Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Меланья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Домника Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Георгий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
22.01.1799 ст.
Сын: Тимофей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Рождение ребёнка
30.12.1800 ст.
Дочь: Анисья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Михайлов
Смерть
23.12.1818 ст.
От старости