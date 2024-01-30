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Степанида Тимофеева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

23.12.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Михайлов

Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Меланья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Домника Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Георгий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1799 ст.

Сын: Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.12.1800 ст.

Дочь: Анисья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.12.1818 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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