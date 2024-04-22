Георгий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти01.03.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Степанида Тимофеева
Бракосочетание
14.11.1807 ст.
Жена: Домника Евдокимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
05.10.1814 ст.
Сын: Андрей Егоров
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
16.11.1815 ст.
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
22.05.1818 ст.
Дочь: Федосья Егорова
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
26.04.1819 ст.
Дочь: Мавра Егорова
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Семен Егоров
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
22.02.1823 ст.
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
20.11.1824 ст.
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Рождение ребёнка
15.08.1827 ст.
Сын: Евдоким Егоров
Мать ребёнка: Домника Евдокимова
Смерть
01.03.1831 ст.
От паралича