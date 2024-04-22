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Георгий Матвеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

01.03.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Матвей Михайлов

Мать: Степанида Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.11.1807 ст.

Жена: Домника Евдокимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1814 ст.

Сын: Андрей Егоров

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1815 ст.

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1818 ст.

Дочь: Федосья Егорова

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1819 ст.

Дочь: Мавра Егорова

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Семен Егоров

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1823 ст.

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1824 ст.

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1827 ст.

Сын: Евдоким Егоров

Мать ребёнка: Домника Евдокимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.03.1831 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От паралича
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