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Меланья Матвеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

18.01.1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Матвей Михайлов

Мать: Степанида Тимофеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1804 ст.

Сын: Арефий Антонов

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1807 ст.

Дочь: Мавра Антонова

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1810 ст.

Сын: Борис Антонов

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1816 ст.

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1820 ст.

Сын: Осип Антонов

Отец ребёнка: Антон Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Матвеев

Смерть
18.01.1840 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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