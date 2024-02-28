Меланья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смерти18.01.1840 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
28.10.1804 ст.
Сын: Арефий Антонов
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
19.04.1807 ст.
Дочь: Мавра Антонова
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
24.07.1810 ст.
Сын: Борис Антонов
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
08.08.1816 ст.
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Рождение ребёнка
18.09.1820 ст.
Сын: Осип Антонов
Отец ребёнка: Антон Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Матвеев
Смерть
18.01.1840 ст.
От горячки