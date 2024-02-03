Мавра Антонова
Место рождения
Дата рождения19.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1807 ст.
Отец: Антон Матвеев
Мать: Меланья Матвеева
Бракосочетание
31.01.1824 ст.
Муж: Семен Федоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.01.1833 ст.
Сын: Кирилл Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
10.10.1834 ст.
Сын: Яков Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
26.04.1840 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
10.02.1842 ст.
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Федоров
Рождение ребёнка
19.04.1845 ст.
Отец ребёнка: Семен Федоров
Смерть
Неизвестно