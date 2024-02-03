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Мавра Антонова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1807 ст.

Отец: Антон Матвеев

Мать: Меланья Матвеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1824 ст.

Муж: Семен Федоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.01.1833 ст.

Сын: Кирилл Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1834 ст.

Сын: Яков Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1840 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1842 ст.

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1845 ст.

Сын: Захаров Трофим Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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