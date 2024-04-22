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Евдокия Алексеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.03.1809 ст.

Дата смерти

29.08.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1809 ст.

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1824 ст.

Муж: Кирилл Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1832 ст.

Сын: Александр Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1835 ст.

Дочь: Татьяна Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1836 ст.

Дочь: Мария Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1838 ст.

Дочь: Матрена Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.

Сын: Василий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1849 ст.

Сын: Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.

Сын: Осип Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
29.08.1875 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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