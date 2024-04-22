Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения01.03.1809 ст.
Дата смерти29.08.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1809 ст.
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
09.11.1824 ст.
Муж: Кирилл Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1832 ст.
Сын: Александр Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1835 ст.
Дочь: Татьяна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1836 ст.
Дочь: Мария Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1838 ст.
Дочь: Матрена Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
05.03.1843 ст.
Сын: Василий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1849 ст.
Сын: Михаил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.
Сын: Осип Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Смерть
29.08.1875 ст.
От старости