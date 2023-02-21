Денисова (Сушкова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Сушкова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1862 ст.

Отец: Сушков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.

Сын: Денисов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Пужмезь, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1882 ст.

Муж: Денисов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1886 ст.

Дочь: Сушкова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Сын: Денисов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.09.1890 ст.

Сын: Денисов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.03.1892 ст.

Дочь: Смирнова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.

Дочь: Денисова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1899 ст.

Дочь: Алыпова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.

Сын: Денисов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.07.1904 ст.

Сын: Денисов Серафим Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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