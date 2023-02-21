Денисова (Сушкова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1862 ст.
Отец: Сушков Василий
Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.
Сын: Денисов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Пужмезь, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1882 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1886 ст.
Дочь: Сушкова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Сын: Денисов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1890 ст.
Сын: Денисов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1892 ст.
Дочь: Смирнова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.
Дочь: Денисова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1899 ст.
Дочь: Алыпова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1904 ст.
Сын: Денисов Серафим Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно