Смирнова (Денисова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Денисова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1892 ст.

Отец: Денисов Алексей Николаевич

Мать: Денисова Любовь Васильевна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
По 1902
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
Между 1903 и 1909
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Около 1912

Муж: Смирнов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Смирнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Григорьевич

Богородское, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.10.1915 ст.

Сын: Смирнов Серафим Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Григорьевич

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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