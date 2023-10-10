Смирнова (Денисова) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1892 ст.
Образование
По 1902
Образование
Между 1903 и 1909
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Сын: Смирнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Григорьевич
Богородское, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.10.1915 ст.
Сын: Смирнов Серафим Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно