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Смирнов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
До 12.06.1907 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 15.08.1907 по 10.01.1911 ст.
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 10.01.1911 по 04.09.1914 ст.
Богородское, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 10.03.1911 по 04.09.1914 ст.
Чумовка, Богородский р-н, Кировская область
Работа или профессия
С 03.09.1911 по 04.09.1914 ст.
Ходыри, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 03.09.1911 по 04.09.1914 ст.
Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Смирнова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Смирнов Александр Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Алексеевна

Богородское, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 04.09.1914 ст.
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 11.09.1914 ст.
Астрахань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.10.1915 ст.

Сын: Смирнов Серафим Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Алексеевна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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