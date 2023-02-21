Смирнов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
До 12.06.1907 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 15.08.1907 по 10.01.1911 ст.
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 10.01.1911 по 04.09.1914 ст.
Работа или профессия
С 10.03.1911 по 04.09.1914 ст.
Чумовка, Богородский р-н, Кировская область
Работа или профессия
С 03.09.1911 по 04.09.1914 ст.
Ходыри, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 03.09.1911 по 04.09.1914 ст.
Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Сын: Смирнов Александр Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Алексеевна
Работа или профессия
С 04.09.1914 ст.
Работа или профессия
С 11.09.1914 ст.
Астрахань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.10.1915 ст.
Сын: Смирнов Серафим Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Алексеевна
Смерть
Неизвестно