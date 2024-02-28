город Яранск, город Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Яранск

Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Города
11ЯРАНСК. Уездный.При р. Ярани.142421542411711135Церквей православных 6, часовен 2. Училища: духовное, уездное и приходское. Больница. Почтовая станция. Ярмарка. Базар еженедельный. Заводов салотопенных 2. Гостиный ряд Показать все
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Яранский уезд
город Яранск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Яранский район
9060Яранскгород57°19'47°54'O-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Яранский муниципальный район, Яранское городское поселение
33650101001г Яранскгород
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