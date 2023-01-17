Денисов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1882 ст.
Место жительства
С ?.09.1882 по 1890 ст.
Образование
По 1891
Образование
С 1892 по 1897
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
С 1898 по 1902
Работа или профессия
С 1903 по 1904
Тымпал, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
С 1915
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Денисова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1927
Сын: Денисов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно