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Денисов Василий Алексеевич

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Место рождения

Пужмезь, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1882 ст.

Отец: Денисов Алексей Николаевич

Мать: Денисова Любовь Васильевна

Пужмезь, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
С ?.09.1882 по 1890 ст.
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
По 1891
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1892 по 1897
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
С 1898 по 1902
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 1903 по 1904
Тымпал, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
С 1915
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Денисова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.12.1927

Сын: Денисов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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