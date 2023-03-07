Денисов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Владимир Васильевич

Денисов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

24.12.1927

Дата смерти

Около 2006

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927

Отец: Денисов Василий Алексеевич

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Около 1961

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
31.10.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 2006
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close