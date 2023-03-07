Денисов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1927
Дата смертиОколо 2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927
Отец: Денисов Василий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
31.10.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2006