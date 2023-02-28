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Сушкова (Денисова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886 ст.

Отец: Денисов Алексей Николаевич

Мать: Денисова Любовь Васильевна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1893 по 1895
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1896 по 04.06.1902
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 30.12.1902 по 1907
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1908 по 1912
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 ст.
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
1913 ст.

Муж: Сушков Сергей

Смерть
Неизвестно
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