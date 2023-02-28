Сушкова (Денисова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886 ст.
Образование
С 1893 по 1895
Образование
С 1896 по 04.06.1902
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 30.12.1902 по 1907
Образование
С 1908 по 1912
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 ст.
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
1913 ст.
Муж: Сушков Сергей
Смерть
Неизвестно