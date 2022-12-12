Ядрин
Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12ЯДРИН. Уездный.На пр. бер. р. Суры.1310242¾38813131200Церквей православных 3. Училище уездное и особый класс для девочек. Больница. Ярмарка 1. Базары по субботам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1680. Ядрино (Знаменское, Церковный), село бывшее государственное, дворов 61, жителей 285, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13262Ядрингород55°56'с.ш.46°12'в.д.N-38-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97653101001г Ядрингород