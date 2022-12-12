город Ядрин, город Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Ядрин

Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Города
12ЯДРИН. Уездный.На пр. бер. р. Суры.1310242¾38813131200Церквей православных 3. Училище уездное и особый класс для девочек. Больница. Ярмарка 1. Базары по субботам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Ядринская волость
1680. Ядрино (Знаменское, Церковный), село бывшее государственное, дворов 61, жителей 285, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ядринский район
13262Ядрингород55°56'с.ш.46°12'в.д.N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский муниципальный район, Ядринское городское поселение
97653101001г Ядрингород
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