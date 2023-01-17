Алыпова (Денисова) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899 ст.
Образование
Между 1907 и 1908
Образование
Между 1912 и 1915
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1923
Рождение ребёнка
08.04.1924
Сын: Алыпов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Алыпов Степан Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно