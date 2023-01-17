Алыпова (Денисова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова (Денисова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.09.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899 ст.

Отец: Денисов Алексей Николаевич

Мать: Денисова Любовь Васильевна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
Между 1907 и 1908
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
Между 1912 и 1915
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1923
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Алыпов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Алыпов Степан Акимович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алыпов Степан Акимович

Смерть
Неизвестно
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