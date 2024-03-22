Алыпов Степан Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Образование
С 1907 по 1909
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1909 по 1911
Ухтым, Богородский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1911 по 1916
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1916 по 1917
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1917 по 1918
Образование
С 1918 по 1919
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Образование
1919
Работа или профессия
С 31.01.1921 по ?.09.1923
Работа или профессия
С ?.09.1923 по 1930
Образование
С 1923
Рождение ребёнка
08.04.1924
Сын: Алыпов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Алыпова Вера Алексеевна
Работа или профессия
С 1930 по 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алыпова Вера Алексеевна
Смерть
Около 1950