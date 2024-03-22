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Алыпов Степан Акимович

Место рождения

Максимовцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Образование
С 1907 по 1909
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1909 по 1911
Ухтым, Богородский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1911 по 1916
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1916 по 1917
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1917 по 1918
Образование
С 1918 по 1919
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Образование
1919
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 31.01.1921 по ?.09.1923
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С ?.09.1923 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1923
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Алыпов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Алыпова Вера Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1930 по 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алыпова Вера Алексеевна

Смерть
Около 1950
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