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Денисов Николай Алексеевич

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888 ст.

Отец: Денисов Алексей Николаевич

Мать: Денисова Любовь Васильевна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1895 по 1898
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1899 по 1902
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
Между 1903 и 1904
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
1906
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Между 1907 и 1910
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1912
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 1913
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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