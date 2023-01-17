Денисов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888 ст.
Образование
С 1895 по 1898
Образование
С 1899 по 1902
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
Между 1903 и 1904
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
1906
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Между 1907 и 1910
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1912
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 1913
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно