Денисова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Анна Алексеевна

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1894 ст.

Отец: Денисов Алексей Николаевич

Мать: Денисова Любовь Васильевна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
Между 1902 и 1904
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
Между 1906 и 1910 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 1912 по 1913
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
1914
Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1915 ст.
Паньшонки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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