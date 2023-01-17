Денисова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1894 ст.
Образование
Между 1902 и 1904
Образование
Между 1906 и 1910 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 1912 по 1913
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
1914
Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 1915 ст.
Паньшонки, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно