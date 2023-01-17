Кырчаны
Нолинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8270Богоявленское (Кырчан, Кырчанское), с. каз.при рчч. Вое и Кырчане.18станов. кварт.165379424Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
761. Кырчанское (Богоявленское), село бывшее государственное, при речке Кырчанке, дворов 130, жителей 807, 3-го ст. кв., волостное правление (уездный город в 18 верстах), Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28232Кырчанысело57°38'50°09'O-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33627420101с Кырчанысело