село Кырчаны, село Кырчаны, Нолинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Кырчаны

Нолинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
8270Богоявленское (Кырчан, Кырчанское), с. каз.при рчч. Вое и Кырчане.18станов. кварт.165379424Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Кырчанская волость
761. Кырчанское (Богоявленское), село бывшее государственное, при речке Кырчанке, дворов 130, жителей 807, 3-го ст. кв., волостное правление (уездный город в 18 верстах), Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Нолинский район
28232Кырчанысело57°38'50°09'O-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Нолинский муниципальный район, Кырчанское сельское поселение
33627420101с Кырчанысело
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