Пузанова (Рабинова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Рабинова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

29.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рабинов Василий Васильевич

Мать: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Рыков Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Рыков Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пузанов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Пузанов Василий Павлович

Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: Варфоломеева Лидия Павловна

Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич

Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пузанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыков Иосиф Алексеевич

Смерть
29.08.1914
Валуйки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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