Пузанова (Рабинова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти29.08.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
10.07.1879
Отец ребёнка: Рыков Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
25.03.1893
Дочь: Варфоломеева Лидия Павловна
Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Пузанов Павел Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1914
Валуйки, Волоколамский муниципальный район, Московская область