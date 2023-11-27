Рыков Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879
Отец: Рыков Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно