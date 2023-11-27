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Рыков Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1879

Отец: Рыков Иосиф Алексеевич

Мать: Пузанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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