Рабинова Праскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинова Праскева Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рабинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Рабинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Рабинов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рабинов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пузанова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Рабинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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