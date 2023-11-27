Рабинова Праскева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рабинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Рабинов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Рабинов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пузанова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Рабинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно