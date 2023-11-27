Пузанов Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Пузанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лидия Павловна
Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
25.03.1893
Дочь: Варфоломеева Лидия Павловна
Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Валуйки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно