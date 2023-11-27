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Пузанов Павел Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Пузанов Матвей Иванович

Мать: Пузанова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пузанов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лидия Павловна

Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Пузанов Василий Павлович

Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: Варфоломеева Лидия Павловна

Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна

Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пузанов Иван Павлович

Мать ребёнка: Пузанова Ольга Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Валуйки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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