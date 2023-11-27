Пузанов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пузанов Павел Матвеевич

Мать: Пузанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1922

Дочь: Мартынова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Теряево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новгород
Смерть
1968
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