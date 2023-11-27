Пузанов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Пузанов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
?.11.1922
Дочь: Мартынова Мария Васильевна
Теряево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанов Николай Васильевич
Новгород
Смерть
1968