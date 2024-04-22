Варфоломеева (Пузанова) Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения25.03.1893
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1893
Отец: Пузанов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
05.03.1920
Сын: Варфоломеев Иван Иосифович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Рождение ребёнка
09.07.1922
Сын: Варфоломеев Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Рождение ребёнка
23.05.1924
Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Рождение ребёнка
01.05.1926
Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Рождение ребёнка
18.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Николай Иосифович
Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Смерть
1986
Горки-2, Одинцовский муниципальный район, Московская область