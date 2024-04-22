Варфоломеева (Пузанова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева (Пузанова) Лидия Павловна

Место рождения

Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.03.1893

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1893

Отец: Пузанов Павел Матвеевич

Мать: Пузанова Ольга Васильевна

Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1920

Сын: Варфоломеев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Рождение ребёнка
09.07.1922

Сын: Варфоломеев Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Рождение ребёнка
23.05.1924

Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Рождение ребёнка
18.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Смерть
1986
Горки-2, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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