Варфоломеев Иосиф Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Иосиф Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1894

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1894

Отец: Варфоломеев Герасим Филуменович

Мать: Варфоломеева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
05.03.1920

Сын: Варфоломеев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна

Рождение ребёнка
09.07.1922

Сын: Варфоломеев Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна

Рождение ребёнка
23.05.1924

Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна

Рождение ребёнка
01.05.1926

Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна

Рождение ребёнка
18.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна

Смерть
1968
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