Варфоломеев Иосиф Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1894
Дата смерти1968
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1894
Рождение ребёнка
05.03.1920
Сын: Варфоломеев Иван Иосифович
Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
09.07.1922
Сын: Варфоломеев Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
23.05.1924
Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
01.05.1926
Сын: Варфоломеев Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
18.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Николай Иосифович
Мать ребёнка: Варфоломеева Лидия Павловна
Смерть
1968