Щипкова (Варфоломеева) Нина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипкова (Варфоломеева) Нина Иосифовна

Щипкова (Варфоломеева) Нина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1932

Дата смерти

20.09.2024

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932

Отец: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Мать: Варфоломеева Лидия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель детского сада
Рождение ребёнка
28.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щипков Юрий Иванович

Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.09.2024
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.