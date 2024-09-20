Щипкова (Варфоломеева) Нина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1932
Дата смерти20.09.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель детского сада
Рождение ребёнка
28.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щипков Юрий Иванович
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.09.2024
Москва, город федерального значения Москва