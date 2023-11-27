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Рабинов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рабинов Василий Игнатьевич

Мать: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рабинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Рабинов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Рабинов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рабинов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пузанова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Рабинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Рабинова Праскева Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Стрелецкая слобода, Клинский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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