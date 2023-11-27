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Рабинов Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Рабинов Игнатий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рабинов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Рабинов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рабинов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рабинов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рабинов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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