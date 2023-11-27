Рабинов Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Рабинов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рабинов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рабинов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рабинов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рабинов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно