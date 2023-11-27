Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рабинов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Рабинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рабинов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рабинов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рабинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рабинов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Рабинов Василий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно