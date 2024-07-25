Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти25.02.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Плодистый Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Дочь: Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Плодистый Роман Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Дочь: (Плодистая) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Плодистый Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Плодистый Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Плодистый Иаков Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Плодистый Мартин Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Сын: Плодистый Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович