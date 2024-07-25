Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

25.02.1821

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
22.05.1796

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Плодистый Роман Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Плодистая) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
02.10.1802

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
09.05.1805

Сын: Плодистый Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
05.02.1807

Сын: Плодистый Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Плодистый Иаков Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
13.04.1811

Сын: Плодистый Мартин Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
20.11.1813

Сын: Плодистый Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Смерть
25.02.1821

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