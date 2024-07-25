Плодистый Мартин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1811
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1811
Отец: Плодистый Василий Филиппович
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домникия Мартиновна
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1839
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1841
Дочь: Мария Мартиновна
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1845
Дочь: Параскевия
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1848
Сын: Плодистый Гавриил Мартинович
Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Смерть
1853