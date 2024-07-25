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Плодистый Мартин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1811

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

1834 г.р.
1835 г.р.
1839 г.р.
1840 г.р.
1841 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1811

Отец: Плодистый Василий Филиппович

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домникия Мартиновна

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
13.04.1839

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1841

Дочь: Мария Мартиновна

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1845

Дочь: Параскевия

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1848

Сын: Плодистый Гавриил Мартинович

Мать ребёнка: Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Смерть
1853

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