Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Плодистый Василий Филиппович
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Давыд
Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.03.1818
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.05.1823
Сын: Никита
Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Захар
Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно