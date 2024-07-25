Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

1814 г.р.
1818 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Плодистый Василий Филиппович

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Давыд

Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.03.1818

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.05.1823

Сын: Никита

Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Захар

Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Тупицкий Антон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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