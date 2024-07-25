Плодистый Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти23.02.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Плодистый Филипп Гаврилович
Мать: Агафья ?
Сын: Плодистый Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Сын: Плодистый Роман Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: (Плодистая) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Сын: Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Сын: Плодистый Симеон Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Леонтиевна
Сын: Плодистый Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Анна Леонтиевна
Сын: Плодистый Иаков Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Сын: Плодистый Мартин Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Анна Леонтиевна
Сын: Плодистый Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Леонтиевна
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Леонтиевна