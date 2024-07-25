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Плодистый Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

23.02.1829

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Плодистый Филипп Гаврилович

Мать: Агафья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Тупицкая (Плодистая) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
22.05.1796

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Плодистый Роман Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Плодистая) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
02.10.1802

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
09.05.1805

Сын: Плодистый Симеон Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Леонтиевна

Рождение ребёнка
05.02.1807

Сын: Плодистый Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Анна Леонтиевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Плодистый Иаков Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
13.04.1811

Сын: Плодистый Мартин Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Анна Леонтиевна

Рождение ребёнка
20.11.1813

Сын: Плодистый Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
10.06.1822

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Леонтиевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Леонтиевна

Смерть
23.02.1829

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