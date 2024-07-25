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Плодистый Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1807

Дата смерти

12.04.1877

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1807

Отец: Плодистый Василий Филиппович

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
08.03.1833

Сын: Николай

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Плодистый Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
08.07.1839

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
19.02.1843

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
18.01.1845

Сын: Плодистый Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Павел

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
23.08.1851

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
23.05.1854

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Рождение ребёнка
22.12.1856

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна

Смерть
12.04.1877

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