Плодистый Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1807
Дата смерти12.04.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Плодистый Василий Филиппович
Мать: Анна Сидоровна
Сын: Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Сын: Николай
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Сын: Плодистый Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Сын: Плодистый Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Сын: Павел
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Анна Стефановна