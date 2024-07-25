Плодистый Иаков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Плодистый Василий Филиппович
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
25.01.1832
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.07.1837
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1839
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1842
Дочь: Елисавета Иаковна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Иаковлевич
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: Екатерина Иаковна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1851
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1855
Сын: Никита Иакович
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Смерть
Неизвестно