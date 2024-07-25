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Плодистый Иаков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Плодистый Василий Филиппович

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
25.01.1832

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
23.07.1837

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1839

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.09.1842

Дочь: Елисавета Иаковна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Иаковлевич

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: Екатерина Иаковна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1851

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1855

Сын: Никита Иакович

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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