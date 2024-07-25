Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1832
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1839
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1842
Дочь: Елисавета Иаковна
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Иаковлевич
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: Екатерина Иаковна
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1851
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1855
Сын: Никита Иакович
Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич
Смерть
Неизвестно