Ефимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1832 г.р.
1834 г.р.
1837 г.р.
1839 г.р.
1842 г.р.
1847 г.р.

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НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1832

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1839

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1842

Дочь: Елисавета Иаковна

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Иаковлевич

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: Екатерина Иаковна

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
24.08.1851

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1855

Сын: Никита Иакович

Отец ребёнка: Плодистый Иаков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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