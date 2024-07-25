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Плодистый Симеон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1805

Дата смерти

25.02.1875

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

1827 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.
1831 г.р.
1832 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1805

Отец: Плодистый Василий Филиппович

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
13.10.1827

Сын: Марк

Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Карп

Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.04.1830

Сын: Никифор

Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Плодистый Никита Симеонович

Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1832

Сын: Иван

Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иоаким

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мотрона

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1840

Сын: Плодистый Иоаким Симеонович

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1843

Сын: Плодистый Михаил Симеонович

Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна

Смерть
25.02.1875

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