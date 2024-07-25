Плодистый Симеон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1805
Дата смерти25.02.1875
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1805
Отец: Плодистый Василий Филиппович
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
13.10.1827
Сын: Марк
Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Карп
Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.04.1830
Сын: Никифор
Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Плодистый Никита Симеонович
Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1832
Сын: Иван
Мать ребёнка: (Кирчир) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иоаким
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мотрона
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1840
Сын: Плодистый Иоаким Симеонович
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1843
Сын: Плодистый Михаил Симеонович
Мать ребёнка: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна
Смерть
25.02.1875