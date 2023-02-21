Дивов Андреян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти08.05.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Дивов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Дивова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1789
Сын: Дивов Александр Андреянович
Мать ребёнка: Дивова Елизавета Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.12.1792
Сын: Дивов Николай Андреянович
Мать ребёнка: Дивова Елизавета Петровна
Стокгольм, Швеция
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
08.05.1814
Благовещенская церковь, Соколово, Russia (Россия)
могила утрачена | Русский провинциальный некрополь. Т.1
Смерть
08.05.1814