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Дивов Андреян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

08.05.1814

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Дивов Иван Иванович

Мать: Дивова Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дивов Петр Андреянович

Мать ребёнка: Дивова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
22.11.1789

Сын: Дивов Александр Андреянович

Мать ребёнка: Дивова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.12.1792

Сын: Дивов Николай Андреянович

Мать ребёнка: Дивова Елизавета Петровна

Стокгольм, Швеция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Елизавета Петровна

Похороны
08.05.1814
Благовещенская церковь, Соколово, Russia (Россия)
могила утрачена | Русский провинциальный некрополь. Т.1
Смерть
08.05.1814
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