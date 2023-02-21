Дивова (Невежина) Наталья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивова (Невежина) Наталья Богдановна

Дивова (Невежина) Наталья Богдановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1720

Дата смерти

11.05.1756 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Дивов Андреян Иванович

Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дивов Николай Иванович

Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Дивов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1754

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.05.1756 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
11.05.1756 ст.
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
похоронена вместе с супругом | Саитов. Петербургский некрополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close