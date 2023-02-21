Дивова (Невежина) Наталья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1720
Дата смерти11.05.1756 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1754
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Дивов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дивов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1756 ст.
Похороны
11.05.1756 ст.
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
похоронена вместе с супругом | Саитов. Петербургский некрополь