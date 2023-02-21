Дивов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1706 ст.
Дата смерти10.10.1775 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1706 ст.
Отец: Дивов Иван Титович
Мать: Дивова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
20.07.1754
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, действительный тайный советник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1775 ст.
Похороны
22.10.1775 ст.
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)