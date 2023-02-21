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Дивов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1706 ст.

Дата смерти

10.10.1775 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1706 ст.

Отец: Дивов Иван Титович

Мать: Дивова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Дивов Андреян Иванович

Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дивов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Дивов Александр Иванович

Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
20.07.1754

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Дивова Наталья Богдановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Наталья Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
сенатор, действительный тайный советник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.10.1775 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
22.10.1775 ст.
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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