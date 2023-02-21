Дивова (гр Бутурлина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (гр Бутурлина) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

08.05.1813

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дивов Петр Андреянович

Отец ребёнка: Дивов Андреян Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1789

Сын: Дивов Александр Андреянович

Отец ребёнка: Дивов Андреян Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.12.1792

Сын: Дивов Николай Андреянович

Отец ребёнка: Дивов Андреян Иванович

Стокгольм, Швеция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Андреян Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина Екатерины II
Смерть
08.05.1813
Соколово, Russia (Россия)
Похороны
09.05.1813
Соколово, Russia (Россия)
Русский провинциальный некрополь. Т.1
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