Дивова (гр Бутурлина) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти08.05.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Дивов Андреян Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1789
Сын: Дивов Александр Андреянович
Отец ребёнка: Дивов Андреян Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.12.1792
Сын: Дивов Николай Андреянович
Отец ребёнка: Дивов Андреян Иванович
Стокгольм, Швеция
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина Екатерины II
Смерть
08.05.1813
Соколово, Russia (Россия)
Похороны
09.05.1813
Соколово, Russia (Россия)
Русский провинциальный некрополь. Т.1