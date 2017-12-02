Дивов Николай Андреянович
Место рожденияСтокгольм, Швеция
Дата рождения02.12.1792
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1792
Отец: Дивов Андреян Иванович
Стокгольм, Швеция
Рождение ребёнка
17.06.1844
Мать ребёнка: Дивова Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
04.07.1851
Мать ребёнка: Дивова Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивова Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дивова Зинаида Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1869