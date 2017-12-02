Дивов Николай Андреянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивов Николай Андреянович

Дивов Николай Андреянович

Место рождения

Стокгольм, Швеция

Дата рождения

02.12.1792

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1792

Отец: Дивов Андреян Иванович

Мать: Дивова Елизавета Петровна

Стокгольм, Швеция
Рождение ребёнка
17.06.1844

Сын: Дивов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дивова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
04.07.1851

Сын: Дивов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дивова Зинаида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Дивова Зинаида Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close