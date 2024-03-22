Дивов Александр Андреянович
Место рождения
Дата рождения22.11.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1789
Отец: Дивов Андреян Иванович
Крещение
28.11.1789
Исакиевский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
крестные: Его высокопревосходительство генерал Александр Романович Воронцов Его превосходительства графа супруга ЦГИА ф19 оп 111 д 106 стр 17
Смерть
Неизвестно