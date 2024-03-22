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Дивов Александр Андреянович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.11.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1789

Отец: Дивов Андреян Иванович

Мать: Дивова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
28.11.1789
Исакиевский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
крестные: Его высокопревосходительство генерал Александр Романович Воронцов Его превосходительства графа супруга ЦГИА ф19 оп 111 д 106 стр 17
Смерть
Неизвестно
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