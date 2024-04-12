Добролюбов Петр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Игнатий Сергеевич
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1838
Сын: Добролюбов Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1848
Сын: Добролюбов Михей Петрович
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 42; №10 ревизии - 32
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Добролюбов Спиридон Петрович
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
23.11.1860
Сын: Добролюбов Билетный Петрович
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
28.06.1863
Сын: Добролюбов Афанасий (младший) Петрович
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Иванова
Смерть
Неизвестно