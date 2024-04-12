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Добролюбов Петр Игнатьевич

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Игнатий Сергеевич

Мать: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Добролюбов Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1848

Сын: Добролюбов Михей Петрович

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 42; №10 ревизии - 32
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Добролюбов Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна

Рождение ребёнка
23.11.1860

Сын: Добролюбов Билетный Петрович

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Добролюбов Афанасий (младший) Петрович

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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