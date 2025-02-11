(Добролюбова) Февронья Петрова
женский, родилась 01.07.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.06.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДобролюбов Петр Игнатьевич1818 г.р.
МатьДобролюбова Татьяна Стефановна1815 г.р.
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Рождение
01.07.1851
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.06.1853
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область