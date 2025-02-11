(Добролюбова) Февронья Петрова 01.07.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

(Добролюбова) Февронья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.07.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.06.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Добролюбов Петр Игнатьевич1818 г.р.
Мать
Добролюбова Татьяна Стефановна1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1851

Отец: Добролюбов Петр Игнатьевич

Мать: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
15.06.1853
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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