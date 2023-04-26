Добролюбова Татьяна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1848
Сын: Добролюбов Михей Петрович
Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 42; №10 ревизии - 32
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Добролюбов Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.11.1860
Сын: Добролюбов Билетный Петрович
Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.06.1863
Сын: Добролюбов Афанасий (младший) Петрович
Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно