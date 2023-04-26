Добролюбова Татьяна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова Татьяна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1848

Сын: Добролюбов Михей Петрович

Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 42; №10 ревизии - 32
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Добролюбов Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.11.1860

Сын: Добролюбов Билетный Петрович

Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Добролюбов Афанасий (младший) Петрович

Отец ребёнка: Добролюбов Петр Игнатьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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