Добролюбов Билетный Петрович
Место рождения
Дата рождения23.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1860
Бракосочетание
29.?.1881
Жена: Гликерия Каллистратова
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1886
Сын: Добролюбов Иоанн Аввакумов
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
25.10.1887
Сын: Добролюбов Дмитрий Аввакумович
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
01.11.1889
Сын: Добролюбов Павел Аввакумов
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
Около 13.05.1892
Сын: Добролюбов Исидор Аввакумович
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Добролюбов Тимофей Аввакумов
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Параскева Аввакумова
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
13.07.1903
Сын: Добролюбов Владимир Аввакумов
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Анастасия Аввакумова
Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова
Смерть
Неизвестно