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Добролюбов Билетный Петрович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1860

Отец: Добролюбов Петр Игнатьевич

Мать: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1881

Жена: Гликерия Каллистратова

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Добролюбов Иоанн Аввакумов

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Рождение ребёнка
25.10.1887

Сын: Добролюбов Дмитрий Аввакумович

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1889

Сын: Добролюбов Павел Аввакумов

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Рождение ребёнка
Около 13.05.1892

Сын: Добролюбов Исидор Аввакумович

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Добролюбов Тимофей Аввакумов

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Параскева Аввакумова

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Рождение ребёнка
13.07.1903

Сын: Добролюбов Владимир Аввакумов

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Анастасия Аввакумова

Мать ребёнка: Гликерия Каллистратова

Смерть
Неизвестно
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