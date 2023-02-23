Гликерия Каллистратова
Место рожденияМорд. Канадей, Россия
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Морд. Канадей, Россия
Бракосочетание
29.?.1881
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1886
Сын: Добролюбов Иоанн Аввакумов
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1887
Сын: Добролюбов Дмитрий Аввакумович
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1889
Сын: Добролюбов Павел Аввакумов
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
Около 13.05.1892
Сын: Добролюбов Исидор Аввакумович
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Добролюбов Тимофей Аввакумов
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Параскева Аввакумова
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
13.07.1903
Сын: Добролюбов Владимир Аввакумов
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Анастасия Аввакумова
Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович
Смерть
Неизвестно