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Гликерия Каллистратова

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Место рождения

Морд. Канадей, Россия

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Морд. Канадей, Россия
Бракосочетание
29.?.1881

Муж: Добролюбов Билетный Петрович

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Добролюбов Иоанн Аввакумов

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1887

Сын: Добролюбов Дмитрий Аввакумович

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1889

Сын: Добролюбов Павел Аввакумов

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Рождение ребёнка
Около 13.05.1892

Сын: Добролюбов Исидор Аввакумович

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Добролюбов Тимофей Аввакумов

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Параскева Аввакумова

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Рождение ребёнка
13.07.1903

Сын: Добролюбов Владимир Аввакумов

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Анастасия Аввакумова

Отец ребёнка: Добролюбов Билетный Петрович

Смерть
Неизвестно
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